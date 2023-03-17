17 марта, 12:47

Аксаков допустил снижение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений демонстрирует способность регулятора удерживать ее в заявленном диапазоне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает возможность снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже на следующем заседании совета директоров регулятора. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

В пятницу, 17 марта, совет директоров Банка России в четвертый раз подряд принял решение сохранить ключевую ставка на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится 28 апреля.

"Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых - демонстрирует способность регулятора удерживать ее в заявленном диапазоне 6,5-8,5%", - сказал Аксаков. Он отметил, что тренд на сохранение ключевой ставки коррелирует со стабилизацией ситуации в экономике страны, а взвешенная макроэкономическая политика должна помочь бизнесу планировать свою деятельность в краткосрочной и среднесрочной перспективах. "Очевидно, что при принятии решения по ключевой ставке Банк России исходит из баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2023 года должна составить 5-7%", - отметил Аксаков.

Он отметил, что в настоящее время все еще высокими остаются инфляционные ожидания населения, но наблюдаемая годовая инфляция в феврале почти не изменилась, в то же время наметилась тенденция снижения годовой инфляции. По оценке Минэкономразвития России, к 6 марта годовая инфляция замедлилась с 11,94% до 9,43%, напомнил депутат.

"В текущей ситуации баланс рисков ускорения инфляции и рисков торможения деловой активности начинает смещаться в сторону последних. Думаю, что Банк России исходил из этого, принимая решения о сохранении ключевой ставки. Хотелось бы в перспективе увидеть ее снижение до 7%. Надеюсь, предпосылки для этого будут уже к следующему заседанию совета директоров Банка России в апреле", - сказал глава комитета по финрынку. 

Теги:
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация