ЦБ считает необходимыми меры для ограничений в сегменте низколиквидных акций

Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что этому сегменту всегда была свойственна повышенная волатильность

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России следит за волатильностью в низколиквидных акциях, считает необходимыми дополнительные меры для ограничений в сегменте, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Это, скорее, объективный процесс. Но, на наш взгляд, какие-то дополнительные меры нужно принимать, и ситуацию, безусловно, мы мониторим", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что сегменту низколикидных активов всегда была свойственна повышенная волатильность, но она стала более заметна, когда доля российских физлиц стала выше.