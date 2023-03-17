17 марта, 12:44,
обновлено 17 марта, 13:19

Набиуллина заявила о наличии у США и ЕС обширного опыта борьбы с банковскими кризисами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банковские кризисы не повторяются и отличаются друг от друга, у США и ЕС накопился обширный опыт борьбы с ними. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается опыта реагирования на банковский кризис, как известно, по времени банковские кризисы не повторяются, и в разных странах они тоже отличаются один от другого. У Соединенных Штатов Америки и у Европейского союза тоже достаточно обширный опыт борьбы с такими кризисами, с банковскими кризисами, и за предыдущие десятилетия. В рамках международных стандартов, в том числе базельских, были выработаны некоторые меры и по регулированию, и макропруденциальные принимаются многими странами, все изучают опыт друг друга", - сказала она. 

Теги:
СШАРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
© Информационное агентство ТАСС
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