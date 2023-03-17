Набиуллина заявила об отсутствии конкретных параметров по выплате дивидендов нерезидентам

Глава Банка России добавила, что регулятор считает нужным проработать либерализацию выплат дивидендов некоторым нерезидентам из недружественных государств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России считает нужным проработать либерализацию выплат дивидендов ряду нерезидентов из недружественных стран, конкретных параметров пока нет. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, у нас действуют ограничения, касающиеся дивидендов портфельных инвесторов. Они предполагают возможность принятия решения через правительственную комиссию соответствующую, или Банком России в случае кредитных организаций. Здесь не предполагается никаких изменений. Действительно, либерализация если будет, то будет касаться дивидендов от инвестиций, которые осуществлены позже определенной даты. Как это будет работать, это требует обсуждения, потому что, если компания работает, отделить ее инвестиции предыдущие от нынешних, наверное, будет достаточно сложно. Это требует обсуждения, пока было бы, наверное, преждевременно говорить, как это могло бы работать", - сказала она.