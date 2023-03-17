Набиуллина: замещение внешнего долга РФ внутренним будет продолжаться еще несколько лет

По словам главы ЦБ, "если нет досрочного востребования этого долга, процесс может растянуться во времени"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Замещение внешнего долга РФ внутренним будет продолжаться еще несколько лет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Замещение внешнего долга внутренним было очень активным в прошлом году, по нашей оценке, оно еще будет продолжаться в этом году, и, возможно, еще в следующем году, потому что долг внешний корпоративный был не везде краткосрочный, он был достаточно долгосрочным. Если нет досрочного востребования этого долга, процесс может растянуться во времени", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.