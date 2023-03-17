ЦБ не видит риска "эффекта домино" для банков РФ из-за ситуации в финсекторе Европы и США

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, банки РФ меньше, чем западные, подвержены уязвимости и выдержали гораздо больший процентный риск в 2022 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России не видит риска "эффекта домино" для российских банков из-за ситуации, сложившейся в финансовом секторе Европы и США. Банки РФ меньше, чем западные, подвержены уязвимости и выдержали гораздо больший процентный риск в 2022 году, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы видим, что монетарные власти (Европы и США) принимают достаточно оперативные и быстрые решения, чтобы купировать риски. Будем следить за ситуацией", - отметила она.

По ее словам, ЦБ не видит риска "эффекта домино" для российской финансовой системы. "С одной стороны, наша российская система гораздо меньше связана с мировой. Второе, что касается устойчивости наших банков, - они меньше подвержены той уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе", - сказала Набиуллина.