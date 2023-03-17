На финансирование авиаотрасли до 2025 года направят около 120 млрд рублей

Деньги пойдут на проекты по импортозамещению и поддержку продаж, отметила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Анна Панина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 120 млрд рублей планируют направить на финансирование авиационной отрасли до 2025 года. Деньги пойдут на проекты по импортозамещению и поддержку продаж, сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина в пятницу в ходе проходящей в Ростове-на-Дону стажировки "Федеральная практика".

"На финансирование авиационной отрасли до 2025 года мы планируем направить порядка 120 млрд рублей, это на завершение работ по импортозамещению основных проектов, меры поддержки продаж. В основном мы работаем с лизинговым, банковским механизмами. Практически вся поддержка настроена на снижение стоимости лизинга, эксплуатации и содержания машины", - сказала Панина.

По ее словам, министерством ведутся переговоры с банковским сообществом по предоставлению льготного финансирования и займов компаниям.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.