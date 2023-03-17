ЦБ не видит рисков для не использующих послабления банков в выплате больших дивидендов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России не видит рисков в больших дивидендах для банков, которые не пользуются послаблениями регулятора, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам принять решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд рублей - 25 рублей на акцию, доходность - около 15% годовых.

"Что касается выплат больших дивидендов банками и не скажется ли это на их финансовой устойчивости: мы приняли регуляторное решение, что банки могут выплачивать дивиденды в размере до 50% (от чистой прибыли - прим. ТАСС), если они придерживаются графика, в том числе создания резервов и увеличения надбавок (к коэффициентам риска - прим. ТАСС), по которому мы дали некоторые послабления в течение пяти лет. Ограничений не существует для тех банков, которые уже вернутся к тем правилам, которые были до февраля прошлого года. А это значит, что никаких рисков, в том числе для достаточности капитала, мы не видим", - сказала Набиуллина.