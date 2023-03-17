ЦБ РФ не видит прямого влияния windfall tax на инфляцию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила его опосредованного влияния через инвестиционный спрос со стороны частных компаний

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России не видит прямого влияния единовременного сбора с бизнеса (windfall tax) на инфляцию, но не исключает его опосредованного влияния через инвестиционный спрос со стороны частных компаний, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Что касается влияния взносов от бизнеса на инфляцию, влияние может быть в том числе через инвестиционный спрос со стороны частных компаний, то есть насколько этот взнос повлияет на инвестиционные планы частных компаний. Прямого влияния на инфляцию нет, но, безусловно, такие взносы могут отразиться на готовности предприятий инвестировать, таким образом, влиять на совокупный спрос и на инфляцию, то есть опосредованное влияние может быть, но прямого влияния нет", - сказала она.