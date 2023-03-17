17 марта, 13:17
Динамика ключевой ставки Центробанка

Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков не изменился

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вероятность повышения Банком России ключевой ставки с нынешнего уровня 7,5% в текущем году есть, но это не предопределено, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"Мы действительно дали сигнал, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски. <…> Мы сейчас видим, что баланс рисков не изменился, это означает, что вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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