Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков не изменился

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вероятность повышения Банком России ключевой ставки с нынешнего уровня 7,5% в текущем году есть, но это не предопределено, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы действительно дали сигнал, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски. <…> Мы сейчас видим, что баланс рисков не изменился, это означает, что вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено", - сказала она.