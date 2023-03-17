"Новатэк" может выплатить за 2022 год дивиденды в размере 60,58 рубля на акцию

Общий объем выплат составил 136 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию без учета промежуточных дивидендов, сообщает компания.

За первое полугодие 2022 года компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 45 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 136 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров состоится 21 апреля 2023 года в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 28 марта 2023 года.

Дивидендная политика компании подразумевает выплаты в 50% от чистой прибыли. Таким образом, чистая прибыль компании в 2022 году могла составить примерно около 640 млрд рублей.

Ранее глава компании Леонид Михельсон говорил, что чистая прибыль "Новатэка" по итогам 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) будет более чем на 50% превышать аналогичный показатель 2021 года.

Чистая прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров компании, по МСФО по итогам 2021 года составила 432 млрд рублей, что в 6,4 раза больше показателя за 2020 год.

ПАО "Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.