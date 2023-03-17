17 марта, 13:24,
обновлено 17 марта, 13:39

Набиуллина заявила, что некоторым банкам нужна докапитализация

По словам главы ЦБ, в настоящее время ведется работа с собственниками этих кредитных организаций

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Некоторые банки нуждаются в докапитализации, в настоящее время ведется работа с собственниками этих кредитных организаций. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, некоторым банкам нужна докапитализация, идет работа с их собственниками, чтобы эта докапитализация была осуществлена по плану, в соответствующие периоды времени была восстановлена достаточность капитала, учитывая те послабления по надбавкам, которые мы даем. И мы уверены, что это будет сделано", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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