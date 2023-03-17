Производителям автокомпонентов выделят около 300 млн руб. на субсидирование займов

Как сообщили в Минпромторге РФ, такая мера поддержки предусмотрена постановлением правительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Производителям автокомпонентов, которые нецелесообразно локализовать в России, выделят в 2024 году около 300 млн рублей на субсидирование займов. Об этом сообщил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Григорий Цыба в рамках выездной стажировки по программе "Федеральная практика", которая проходит в Ростове-на-Дону.

"Есть субсидия производителям компонентов на погашение займов [Фонда развития промышленности]. Возможна ситуация, когда какой-то компонент для отрасли является приоритетным, но локализация в России не целесообразна, как правило, потому что не хватает объема производства. Для таких приоритетных проектов, которые необходимы нам для обеспечения промышленной безопасности, мы можем выдать субсидию на погашения займа. <…> Пока что у нас 300 млн рублей на следующий год предусмотрены", - сказал он.

Цыба отметил, что такая мера поддержки предусмотрена постановлением правительства РФ № 1176.

"Предприятие, по сути, берет заем, пользуется, платит 1% в год, отчитывается, что проект сдан. И получает субсидию в размере займа. Это сейчас очень актуально в случаях, когда компоненты, которые экономически нецелесообразно здесь локализовать, но мы считаем их приоритетными. На этот механизм мы рассчитываем со следующего года уже точно", - подчеркнул он.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для региональной исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует решению первоочередных проблем развития территорий.