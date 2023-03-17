Подписание межправсоглашений о ж/д участке Решт - Астара в Иране ожидается в 2023 году

По словам первого замглавы РЖД Сергея Павлова, в строительстве примут участие Россия и Иран

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. РЖД ожидают, что межправительственные соглашения между Ираном, Азербайджаном и Россией о строительстве железнодорожного участка Решт - Астана в Иране будут подписаны в течение этого года, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".

"Обязательно", - ответил он на вопрос, будет ли межправсоглашение подписано в текущем году. "Минтрансы готовят два межправсоглашения: Иран - Россия и трехстороннее - Азербайджан, Россия и Иран", - добавил Павлов.

Первый замглавы РЖД отметил, что страны заинтересованные в строительстве участка Решт - Астара договорились о строительстве совмещенной колеи. Таким образом, предусмотрена укладка колеи как узкой - 1 435 мм, так и широкой - 1 520 мм. Начнется укладка рельсов с узкой колеи для того, чтобы запустить участок как можно быстрее. По словам Павлова в строительстве участка примут участие Россия и Иран.

"Строить будут две стороны - российская и иранская. Но мы говорим о международном транспортном коридоре, который проходит через несколько стран, включая Азербайджан, поэтому очень важно трехстороннее соглашение. Я думаю, что в самое ближайшее время эти оба соглашения будут подписаны", - подчеркнул он.

Ориентировочная стоимость строительства на текущий момент оценивается в $1,6 млрд . Согласно проектным решениям со стороны Ирана, строительство участка Решт - Астара займет четыре года. Однако Павлов не исключил возможности сокращения сроков.

Кроме того, РЖД планируют использовать опыт единого логистического оператора и для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг".

Протяженность линии Решт - Астара составит 170 км. Целью проекта является соединение сухопутных участков МТК "Север - Юг", что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара - Астара - при участии Москвы, Тегерана и Баку.