17 марта, 13:31

РЖД сохраняют интерес к участию в проектах в Индии по модернизации инфраструктуры

Холдинг ранее сообщал, что зарубежный бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с РЖД

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет интерес к участию в индийских проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".

"Конечно, мы сейчас на МПК собираемся как раз обсуждать дальнейшие перспективные проекты", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сохранении интереса к участию в проектах в Индии. Павлов добавил, что в первую очередь холдинг заинтересован в модернизации железнодорожной сети Индии.

Ранее холдинг сообщал, что зарубежный бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с РЖД. Одним из целевых ориентиров зарубежного бизнеса РЖД на 2023 год является освоение рынков инфраструктурных проектов, имеющих синергию увеличения экспорта в Туркмению, Киргизию, Иран, Индию и другие страны. 

Теги:
ИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация