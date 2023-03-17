РЖД сохраняют интерес к участию в проектах в Индии по модернизации инфраструктуры

Холдинг ранее сообщал, что зарубежный бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с РЖД

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет интерес к участию в индийских проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах XV Международного экономического форума государств - участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".

"Конечно, мы сейчас на МПК собираемся как раз обсуждать дальнейшие перспективные проекты", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сохранении интереса к участию в проектах в Индии. Павлов добавил, что в первую очередь холдинг заинтересован в модернизации железнодорожной сети Индии.

Ранее холдинг сообщал, что зарубежный бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с РЖД. Одним из целевых ориентиров зарубежного бизнеса РЖД на 2023 год является освоение рынков инфраструктурных проектов, имеющих синергию увеличения экспорта в Туркмению, Киргизию, Иран, Индию и другие страны.