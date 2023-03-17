Инвесторам доступны бумаги дружественных юрисдикций и ограниченное число американских бумаг

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Тинькофф инвестиции" в тестовом режиме возобновляют торги частью иностранных ценных бумаг. Инвесторам доступны бумаги дружественных юрисдикций и ограниченное число американских бумаг, сообщается в Telegram-канале компании.

"Тинькофф инвестиции" в тестовом режиме возобновляют торги частью иностранных ценных бумаг. Инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций - торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг. Постепенно будем наращивать число доступных для торгов ИЦБ", - говорится в сообщении.