17 марта, 13:37
Санкции в отношении России

Источник: ЕС рассматривает санкции против Росатома

Во внешнеполитической службе Евросоюза отметили сложность поиска альтернативы российскому атомному топливу

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Вопрос о введении санкций против российской госкорпорации "Росатом" продолжает обсуждаться в Евросоюзе, но российскому поставщику ядерного топлива "сложно найти замену". Об этом сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Вопрос о санкциях в отношении Росатома остается на столе переговоров, но российскому атомному топливу сложно найти альтернативу в ЕС", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС "может ввести новые санкции против России, но большая часть возможных рестрикций уже принята". 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация