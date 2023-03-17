Источник: ЕС рассматривает санкции против Росатома

Во внешнеполитической службе Евросоюза отметили сложность поиска альтернативы российскому атомному топливу

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Вопрос о введении санкций против российской госкорпорации "Росатом" продолжает обсуждаться в Евросоюзе, но российскому поставщику ядерного топлива "сложно найти замену". Об этом сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Вопрос о санкциях в отношении Росатома остается на столе переговоров, но российскому атомному топливу сложно найти альтернативу в ЕС", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС "может ввести новые санкции против России, но большая часть возможных рестрикций уже принята".