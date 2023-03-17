Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2022 году выросла на 69,5%

Она составила 241,9 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Татнефть" увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2022 года на 69,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 241,9 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период выросла на 19,7% и составила 1,279 трлн рублей.

Валовая прибыль "Татнефти" увеличилась на 64,4%, до 440,58 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 306,7 млрд рублей, что на 67% больше 2021 года. Прибыль от продаж возросла на 70,7% и составила 361,3 млрд рублей.

Чистая прибыль по МСФО

Также чистая прибыль "Татнефти", причитающаяся акционерам, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом, до 284,6 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" за отчетный период выросла в 1,2 раза и составила 1,427 трлн рублей.

Доналоговая прибыль составила 380 млрд рублей, что 1,5 раза больше, чем годом ранее. Операционная прибыль за 2022 год выросла в 1,4 раза и составила 284,9 млрд рублей.

О компании

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.