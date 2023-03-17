В Думе заявили о сотрудничестве Белоруссии и РФ по импортозамещению в атомной энергетике

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадия Скляра, в условиях санкций Россия совместно с белорусскими коллегами найдет возможность создать образцы для того, чтобы все проекты атомных станций были обеспечены линейкой оборудования

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Россия договорились сотрудничать по вопросам импортозамещения в атомной энергетике. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр в рамках посещения БелАЭС российскими депутатами.

"Договорились сотрудничать в сфере импортозамещения. У Беларуси и России прекрасно налажены контакты и проекты в атомной отрасли. Комитет по промышленности и торговле обсуждал в Беларуси с коллегами сотрудничество в импортозамещении, создании новых видов оборудования", - цитирует Скляра агентство БелТА.

По его словам, на атомных станциях есть турбины, сложное электротехническое оборудование. "В условиях санкций мы очень быстро вместе с коллегами, в том числе белорусскими, найдем возможность создать образцы для того, чтобы все проекты атомных станций - сегодняшние и завтрашние - были обеспечены всей линейкой оборудования. В том числе речь идет об информационных технологиях, системах управления", - сказал Скляр. По его словам, стороны уже прорабатывают конкретные сферы взаимодействия.

Депутат сообщил, что в настоящее время госкорпорация "Росатом" создает новый дивизион физической инфраструктуры. "И от компонентов микроэлектроники, которые создаются в Беларуси, до видов оборудования, приборов, которые уже выпускаются и могут производиться в России, мы получим современную эффективную систему управления этими сложнейшими объектами", - отметил он.