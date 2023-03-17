Турция продолжит наземное обслуживание российских авиарейсов в летнем сезоне

Россия и Турция на консультациях по авиасообщению выразили интерес к дальнейшему развитию полетов между странами, отметили в Росавиации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Турция в летнем сезоне этого года продолжит наземное обслуживание российских самолетов, говорится в сообщении Росавиации по итогам консультаций авиавластей двух стран. Кроме того, во время консультаций и Россия, и Турция выразили взаимный интерес к дальнейшему развитию авиасообщения.

"Сегодня заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации с целью развития воздушного сообщения между двумя странами, в ходе которых отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества. <…> В том числе отдельно обсудили вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции. <…> Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето-2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", - отмечается в сообщении Росавиации.

Ранее турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание ряда самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания. Как отметил Telegram-канал Flightmode, без дозаправки в Турции на обратном пути российские самолеты могут приземляться в Сочи для дозаправки. "Аэрофлот" и S7 заявили, что выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме.

В Росавиации уточнили, что в этом зимнем сезоне полеты в Турцию выполняют девять российских авиакомпаний по 30 маршрутам, а в Россию летают четыре турецкие авиакомпании по 15 маршрутам.