Набиуллина заверила, что ЦБ не занимается неограниченным "печатанием денег"

Как отметила глава Банка России, рост денежной массы должен быть соразмерен росту экономики, экономической активности и целевому темпу инфляции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не занимается неограниченной эмиссией новых денег. Об этом она сообщила журналистам в ходе брифинга в пятницу.

"На жаргоне центробанков печатанием денег обычно называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компаний со стороны Центрального банка, и такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции. Если не устанавливать таких границ для роста денежной массы, то цены будут расти безгранично. Мы этим не занимаемся", - сказала глава регулятора.

Набиуллина отметила, что рост денежной массы должен быть соразмерен росту экономики, экономической активности и целевому темпу инфляции. "Собственно говоря, наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы такую соразмерность обеспечить, и в этом случае инфляция будет соответствовать нашей цели", - указала она.

Глава Банка России неоднократно заявляла, что включение печатного станка и "дешевые деньги" помешают экономическому росту России.

Ранее вопрос о количественном смягчении неоднократно поднимали некоторые российские экономисты и бизнесмены, предлагая осуществить денежную эмиссию, чтобы создавать условия для отдельных компаний, секторов экономики, наращивать спрос.