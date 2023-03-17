В России может появиться национальная сеть доставки контента

Модель взаимодействия сервисов для построения национального CDN определит Минцифры, рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ряд крупнейших отечественных сервисов по доставке цифрового контента (CDN - Content Delivery Network) могут консолидироваться для эффективной конкуренции с западными игроками, которые занимают доминирующее положение на российском рынке. Модель взаимодействия сервисов для построения национального CDN определит Минцифры РФ, договоренности достигнуты по итогам заседания экспертной группы по цифровому регулированию партии "Единая Россия", сообщил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Серверное оборудование, которое западные компании в свое время интегрировали в российскую инфраструктуру связи, устаревает: в связи с санкциями процессы его технического сопровождения остановились. Поэтому у российских компаний, которые развивают сети доставки контента, возникла благоприятная конъюнктура. Мы заинтересованы в консолидации российских CDN-сервисов и рассчитываем, что в результате значительно возрастет скорость доступа к отечественным цифровым платформам. Такой запрос от граждан партия фиксирует", - сказал депутат.

По словам Горелкина, "национальный CDN-сервис не должен быть еще одной сущностью, построенной за бюджетные деньги". У российских игроков этого рынка хватает мощностей, чтобы конкурировать с Google. Мы договорились, что модель, на основе которой будет выстроено это взаимодействие, сформирует Минцифры", - подчеркнул парламентарий, отметив, что в Госдуме готовы сопровождать этот процесс.

В расширенном заседании экспертной группы по анализу проектов в области связи и цифрового развития партии "Единая Россия" в пятницу приняли участия представители компаний МТС, "Мегафон", "Билайн", EdgeCenter, а также "Ростелеком".