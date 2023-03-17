Из портов Китая в Санкт-Петербург запустили прямой морской сервис FBOL

Контейнеровоз транспортной группы FESCO отправился 17 марта в первый рейс по маршруту сервиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта./ТАСС/. Транспортная группа FESCO в рамках развития внешнеторговых маршрутов запустила прямой морской сервис FESCO Baltorient Line (FBOL) из портов Китая в Санкт-Петербург, следует из сообщения Группы. FBOL - первая российская морская контейнерная линия между Китаем и Северо-западным регионом России через Суэцкий канал без трансшипмента в портах Европы.

В первый рейс отправился новый контейнеровоз FESCO Kapitan Shchetinina из китайского порта Ричжао 17 марта.

Сервис будет работать по маршруту Ричжао - Ляньюньган - Шанхай - Нинбо - Яньтянь - Санкт-Петербург (терминал "Бронка") и в обратном направлении. Транзитное время в пути составляет около 35 дней, регулярность отправок - один раз в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок.

Планируется, что в течение года Группа поставит на линию FBOL дополнительно несколько контейнеровозов, строительство которых находится на завершающей стадии.

Основу грузопотока нового сервиса формируют товары народного потребления, продукция предприятий лесопромышленного, химического комплекса и металлургической промышленности. В рамках сервиса FESCO также принимает к перевозке опасные грузы и грузы, требующие температурного режима.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот Группы включает 24 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.