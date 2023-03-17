В Ленобласти снизится стоимость газификации

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что снижение произойдет за счет введения новой методики расчета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Общая стоимость газификации домовладений в Ленинградской области снизится за счет введения новой методики расчета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Подписал постановление об утверждении новой методики расчета стоимости работ на проведение газа в границах участка. Она уменьшится. Так же как и сроки выполнения работ. Стандартизированные ставки на прокладку трубы и стоимости оборудования больше не зависят от меняющихся территориальных расценок: тарификация осуществляется из расчета погонного метра проложенной трубы", - сообщил губернатор.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, при этом сократятся сроки запуска газа за счет того, что не нужно получать экспертизу на сметную документацию, больше средств субсидии можно направить на строительно-монтажные работы на участке и в жилом доме.

Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на работы по газификации индивидуального жилого дома сохраняется в предыдущем размере: 300 тыс. рублей - для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 200 тыс. рублей - для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, молодых семей и почетных жителей Ленобласти, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и 180 тыс. рублей - при газификации прочих индивидуальных домовладений площадью не более 200 кв. м. Субсидией могут воспользоваться жители Ленинградской области, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года. Часть средств субсидии может пойти на покупку газового оборудования.

В Ленинградской области с начала действия программы догазификации - бесплатного подведения природного газа к участкам жителей по распоряжению президента России Владимира Путина - заключен 23 101 договор с жителями, до границ земельных участков построено 11 186 газопроводов.