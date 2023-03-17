17 марта, 14:36,
обновлено 17 марта, 15:26

Посол Шри-Ланки сообщила о проработке вопроса использования карт "Мир" в стране

ЦБ находится в процессе рассмотрения соответствующей просьбы, заявила Джанита Абейвикрема Лиянаге

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможность использования российских карт "Мир" в Шри-Ланке прорабатывается Центральным банком страны. Об этом заявила в пятницу посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

"Мы работаем над этим. Центральный банк в процессе рассмотрения просьбы", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС. Посол подтвердила, что направила запрос в Центральный банк страны с просьбой еще раз рассмотреть возможность использования российских карт "Мир".

В октябре прошлого года Центральный банк Шри-Ланки заявил, что он "не в состоянии" положительно рассмотреть просьбу российской стороны об использовании карт "Мир" в банковской системе страны из-за санкций США в отношении этой платежной системы. 

Теги:
Шри-ЛанкаРоссия
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