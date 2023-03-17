В Севастополе благодаря госпрограмме с 2015 года ввели в эксплуатацию 80 соцобъектов

В регионе построили несколько спортивных объектов, школы и детские сады на общую сумму 82 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Реализация государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя позволила с 2015 года ввести в эксплуатацию 80 социальных объектов в Севастополе на общую сумму 82 млрд рублей. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в пятницу в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"Отдельно хочу остановиться на государственной программе, на главнейшем нашем инструменте развития. Мы продолжаем наращивать темпы освоения средств, в 2022 году 27,5 млрд было освоено по госпрограмме, мы ввели 17 новых объектов. Всего с 2015 года в Севастополе введены 80 новых объектов, из них 4 мы вводим сегодня, на общую сумму 82 млрд рублей", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что среди введенных в эксплуатацию - несколько спортивных объектов, школы и детские сады. Также по госпрограмме завершена реставрация здания художественного музея им. М. П. Крошицкого, где летом 2023 года планируют провести выставку, посвященную 240-летию со дня основания города. Кроме того, Развожаев напомнил, что в 2022 году был построен кадетский корпус СК РФ, где сейчас учатся дети в том числе из Донбасса.