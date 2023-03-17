В Севастополе заявили, что реальные денежные доходы за девять лет выросли почти в три раза

Средняя заработная плата составляет 42,3 тыс. рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Реальные денежные доходы населения в Севастополе за девять лет увеличились в 2,9 раза, средняя заработная плата составляет 42,3 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит в пятницу президент России Владимир Путин.

"Хочу сказать, что динамика реальных денежных доходов за девять лет увеличились в 2,9 раза. Средняя заработная плата сейчас в Севастополе достигла 42,3 тыс. рублей", - сказал Развожаев.

Он добавил, что также в регионе более чем в шесть раз вырос валовой региональный продукт с 30 млрд рублей до 186,6 млрд рублей в 2022 году. "Промышленное производство увеличилось практически в 2 раза, при этом растут и собственные доходы бюджета Севастополя. За девять лет он увеличился в 3 раза", - добавил Развожаев.

По его словам, санкции не отразились на работе большинства компаний, потому что они давно работали в режиме ограничений.

Отдельно глава Севастополя рассказал о развитии виноградников. Так, общая площадь виноградников составляет 6 тыс. га, при этом в прошлом году заложили почти 400 га виноградников. Урожайность за девять лет выросла в 1,5 раза - с 43,7 до 60,2 центнера с га. "Виноградом Севастополь обеспечивает винодельческую отрасль всей страны", - сказал губернатор.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.