Хуснуллин: завершить восстановление ж/д части Крымского моста планируется раньше срока

Как сообщил вице-премьер РФ, движение небольших грузовиков планируется начать по Крымскому мосту

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется завершить раньше срока, до 1 июля. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"У нас Крымский мост - две полосы полностью автомобильные работают, железнодорожная одна часть полноценно работает и вторую часть мы, кстати с опережением срока, делаем. Вы ставили срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше", - сказал он.

Движение небольших грузовиков планируется начать по Крымскому мосту, заявил Хуснуллин.

"Мы вчера посоветовались, если вы [Владимир Владимирович] одобрите, наверное, начнем пускать уже небольшие машины грузовики, типа "газелей", с полным досмотром, потому что досмотровые мероприятия позволяют это сделать. Порожние грузовые машины тоже будем пускать", - отметил Хуснуллин.