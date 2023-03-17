17 марта, 15:02,
обновлено 17 марта, 15:17

Хуснуллин: режим СЭЗ в Крыму должен быть распространен на строительные компании

Как заявил вице-премьер РФ, "кроме жилья, идет развитие промышленности стройматериалов, развитие площадок и комплексное освоение территорий"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Работающие в сфере строительства компании должны иметь возможность пользоваться льготами режима свободной экономической зоны, действующего на территории всего Крымского полуострова. Такое предложение высказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя курирующий развитие полуострова вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас есть планы немного поправить законодательство и дать возможность тем, кто занимается жильем, тоже быть участниками свободной экономической зоны, потому что, кроме жилья, идет развитие промышленности стройматериалов, развитие площадок и комплексное освоение территорий", - сказал он. 

Теги:
РоссияКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
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