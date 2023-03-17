Решетников: турпоток в Крым в 2023 году может снова показать отрицательную динамику

По словам министра экономического развития, в 2022 году поток людей в регион уменьшился по сравнению с предыдущим годом на треть

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Крым в 2022 году снизился на треть по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году он может снова показать отрицательную динамику. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"В 2022 году относительно 2021 года сезон просел на треть по потоку туристов. По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет несколько в минус идти", - сказал он.

Решетников отметил, что министерство экономического развития предлагает перенаправить доходы от продажи иностранных активов в стране на развитие туристической отрасли Крыма и Севастополя.

"Мы предлагаем такой источник. У нас когда иностранные инвесторы продают активы в стране, они 10% платят в бюджет. Эти деньги в бюджет не заложены. И есть такая практика, когда промышленные активы продают, эти активы идут на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают по линии Минэкономразвития, - это туризм, лизинговые компании когда уходят. Мы бы предложили вот эти средства направить как раз на поддержку Крыма и Севастополя, а именно туристической отрасли Крыма и Севастополя, и выплатить по четыре МРОТа при условии, что компании сохраняют эти коллективы. И предлагаем рассматривать эту поддержку как инвестиции в сохранение туристического потенциала Крыма и Севастополя", - сказал Решетников. Цена вопроса - от 2 до 2,5 млрд рублей, продолжил министр.

"Как раз у нас по плану из того, что мы видим, будет уже 4 млрд рублей поступлений по линии министерства. Предлагаем перенаправить", - заключил он.