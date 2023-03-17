Путин поручил системно заниматься вопросом водоснабжения Крыма

П словам президента, вопрос водоснабжения актуален не только для Крыма, но и для всего черноморского побережья

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вопрос водоснабжения актуален не только для Крыма, но и для всего черноморского побережья, поэтому нуждается в системном подходе к его решению, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

"Вопросы, которые вы затронули, носят чрезвычайно важный характер. Это водоснабжение, водоотведение. Они важны для крымчан, для севастопольцев, но и для сотен тысяч и миллионов людей, которые приезжают в Крым и Севастополь на отдых в течение почти полугода", - обратился Путин к вице-премьеру Марату Хуснуллину. "Проблема является достаточно острой, кстати говоря, не только для Крыма, но и для всего черноморского побережья. Этим, конечно, нужно системно заниматься", - добавил глава государства.

По оценке президента, это очень капиталоемкие проекты. Путин отметил, что "здесь важно, чтобы и технологии соблюдались, и деньги были выделены своевременно, и чтобы они тратились рационально". "Хочу вас попросить внимание на это уделить особое", - сказал он Хуснуллину.

Говоря о строительстве культурного центра в Севастополе, глава государства подчеркнул, что это огромный проект, где есть еще много вопросов. "Вопросов много. Все решаемые, только нужно этим системно заниматься", - сказал Путин. "Я вас прошу вместе с местными властями, с федеральными органами власти довести это до конца в обозначенные сроки со всеми деталями, такими как автомобильные стоянки и так далее, пропускная способность прилегающих магистралей, улиц и так далее", - поручил он Хуснуллину.