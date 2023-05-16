16 мая, 14:48

"Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки отправлений в Грузию

В пресс-службе почтового оператора напомнили, что в настоящее время почта в Грузию доставляется через третьи страны

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Почта России" оперативно рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, когда появятся стабильные рейсы в эту страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе почтового оператора, напомнив, что в настоящее время авиапочта в Грузию доставляется через третьи страны.

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"Сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны. После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний, мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты", - сообщили в "Почте России".

Ранее в пресс-службе авиакомпании "Азимут" ТАСС сообщили, что она будет ежедневно выполнять авиарейсы из Москвы в Тбилиси и обратно с 19 мая. 

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