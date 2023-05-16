Киев ожидает, что переговоры по зерновой сделке пройдут в онлайн-формате в ближайшие дни

Как заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, есть шансы на продление сделки

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Киев ожидает, что консультации по разблокированию зерновой сделки пройдут в онлайн-формате в ближайшие дни, сообщил во вторник посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Накануне официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик информировал, что новые консультации по продлению зерновой сделки, которые должны состояться до 18 мая, планируются на техническом уровне. Во вторник источник в Турции, знакомый с ходом переговоров, сообщил ТАСС, что вопрос о продлении зерновой сделки решается сейчас на политическом уровне, есть вероятность достижения договоренности.

"Ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате", - сказал Боднар. Он добавил, что есть шансы на продление сделки.

Вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 11 мая по итогам переговоров в Стамбуле между РФ, Украиной, Турцией и ООН сообщал, что консультации по разблокированию зерновой сделки будут продолжены в онлайн-формате. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин тогда заявлял, что Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки, за что выступает ряд стран Запада.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Москва не раз отмечала, что дальнейшее решение по продлению сделки зависит от выполнения российской части соглашения. Отсутствие прогресса по данному вопросу ставит под угрозу судьбу инициативы.