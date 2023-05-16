16 мая, 14:51

Французская Technip заключила соглашение на производство СПГ в Катаре

Стоимость контракта составит $10 млрд

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Французская компания Technip Energies достигла соглашения с катарской "Компанией консолидированных контракторов" (CCC) на создание совместного предприятия для строительства объектов на Северном нефтегазовом месторождении для Qatar Energy. Об этом французская компания сообщила во вторник в заявлении для СМИ.

"Этот контракт предусматривает поставку двух мега-поездов, каждый из которых позволит перевозить 8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ). Он будет включать в себя крупный комплекс по улавливанию и секвестрации углерода CO2 мощностью 1,5 млн тонн в год, что приведет к снижению выбросов парниковых газов на 25% по сравнению с аналогичными объектами СПГ", - гласит коммюнике.

Утверждается, что проект по расширению производственных мощностей на месторождении Северном позволит производить дополнительные 16 млн тонн СПГ ежегодно, увеличив ежегодное производство этого топлива в Катаре до 126 млн тонн в год. Стоимость контракта, согласно заявлению французской компании, составит $10 млрд.

В новость была внесена правка (18:06 мск) - уточняется валюта в последнем абзаце, верно - $10 млрд. 

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