В России к 2040 году ожидают дефицит месторождений лития на фоне роста спроса на батареи

По словам гендиректора ФГБУ "Всероссийский институт минерального сырья" Олега Казанова, производительность добычи на этих месторождениях будет недостаточной для обеспечения потребностей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Рост спроса на батареи для электротранспорта может к 2040 году вызвать в РФ дефицит месторождений лития, перспективных для ввода в эксплуатацию. Такое мнение высказал генеральный директор ФГБУ "Всероссийский институт минерального сырья" Олег Казанов в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы экспертизы запасов твердых полезных ископаемых", которая проходит во вторник в Ростове-на-Дону.

"Анализ Минпромторга в отношении объемов потребления лития в Российской Федерации дает рост в 40 раз до 2050 года. Это связано с развитием систем сбережения энергии, в том числе для электротранспорта. Планируются такие темпы роста спроса на литий, что к 2040 году даже тех крупных месторождений, которые у нас имеются, будет не хватать, примерно к 2040 году", - сказал Казанов.

По его словам, производительность добычи на этих месторождениях будет недостаточной для обеспечения потребностей, поэтому к 2040 году надо готовить новые объекты.

Балансовые запасы лития в России составляют 3,5 млн тонн, это 7,2% от мировых запасов. В стране разведано 17 месторождений.

Также эксперт отметил необходимость проведения геологоразведывательных работ по добыче урана. В настоящее время в России потребляется порядка 10-12 тыс. тонн урана при объеме собственного производства не более 3 тыс. тонн. Эксперт отметил, что зависимость от импорта оценивается на уровне 70% и при истощающихся запасах в Казахстане в России необходимы геологоразведывательные работы по урану. Казахстанские месторождения входят в завершающую стадию своей эксплуатации и скоро страна столкнется с дефицитом даже импортных поставок.

"Даже при самых благоприятных сценариях освоения это не позволяет выйти нам на самообеспечение по урану. Нам нужны дополнительные геологоразведочные работы, как бы трудно уран ни было искать", - отметил эксперт.