Росатом планирует организовать поставки медтехники и радиофармпрепаратов в Белоруссию

Также госкорпорация намерена наладить там их производство

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Росатом планирует организовать поставки медицинской техники и радиофармпрепаратов в Белоруссию, а также наладить там их производство. Как сообщила пресс-служба АО "Русатом хелскеа" (дивизион, аккумулирующий компетенции Росатома в здравоохранении, РХК), соответствующее соглашение было подписано во вторник в Минске в ходе научно-практического семинара "Ядерная медицина Беларуси и России: перспективы и возможности сотрудничества".

"В рамках мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Четырехстороннее соглашение было подписано между АО "Русатом хэлскеа", страновым офисом Росатома в Республике Беларусь, представительством АО "Российский экспортный центр" в Республике Беларусь и крупнейшим белорусским дистрибьютором и экспортером лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения группой компаний "ЕуроФармИнтеграция", - говорится в сообщении. Как уточнили в РХК, документ подписан во исполнение решений Высшего государственного совета Союзного государства, в рамках поручений президентов Белоруссии и Российской Федерации об укреплении системы здравоохранения и предоставления гражданам надлежащего уровня социальной защиты.

"Стороны имеют намерения проработать варианты реализации совместных проектов в области производства и дистрибуции лекарственных препаратов и медицинской техники на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации и третьих стран", - говорится в подписанном соглашении. Документ также предусматривает сотрудничество в строительстве объектов инфраструктуры в интересах системы здравоохранения Республики Беларусь, реализации радиофармпрепаратов и изотопов для их производства, локализации производства медицинской техники и создании многофункциональных центров облучения.

"Сегодня возрастает значение повышения доступности качественных медицинских услуг на рынке Союзного государства, а также имеется острая необходимость в импортозамещении медицинской техники и лекарственных препаратов. Подписанное соглашение открывает новые возможности для эффективной и взаимовыгодной работы с белорусскими партнерами для обеспечения технологического суверенитета Союзного государства в сфере здравоохранения и лекарственной безопасности", - прокомментировал подписание документа генеральный директор РХК Игорь Обрубов, чьи слова приводит пресс-служба.