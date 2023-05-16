Первые в этом году 46 компаний в Москве получат гранты на покупку оборудования

Получателями грантов стали почти 500 компаний в столице

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Получателями грантов на покупку и лизинг оборудования стали почти 500 производственных компаний в Москве, в этом году гранты получат первые 46 организаций. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Первые 46 компаний в этом году получат гранты на покупку и лизинг оборудования, а также на развитие своих проектов - это больше 150 млн рублей. Среди них - производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях", - написал Собянин.

По его словам, в рамках программы поддержки столичные предприниматели могут компенсировать затраты на покупку или лизинг оборудования; выплату процентов по кредитам. Возместить можно 50% расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного на сумму до 30 млн рублей.

"В прошлом году денежные средства получили 447 предприятий на сумму 1,4 млрд рублей. Подать заявку на получение грантов можно до 19 мая", - добавил мэр.