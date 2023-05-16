В Дагестане заложили первое в регионе предприятие по переработке мяса полного цикла

Завершить строительство предприятия планируют в 2024 году

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Первое в Дагестане мясоперерабатывающее предприятие полного цикла заложили в Кизилюртовском районе региона, строительство планируют завершить в 2024 году. Предприятие позволит значительно сократить вывоз мелкого и крупного рогатого скота в живом виде из республики, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Мы сегодня собрались для того, чтобы дать старт строительству крупного инвестиционного проекта ООО "Дагмясо" по созданию производства полного цикла по переработке мяса мощностью до 5 тыс. тонн в год. <…> В результате реализации проекта значительно сократится вывоз нашего мелкого и крупного рогатого скота в живом виде, будет создано более 130 рабочих мест, добавленная стоимость останется в Дагестане", - сказал во время церемонии закладки первого камня председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что завершить строительство предприятия планируют в 2024 году. Его стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей.

В рамках первого этапа инвестиционного проекта будут построены цеха по убою 50 голов крупного рогатого скота и 700 голов мелкого рогатого скота в смену, производства колбасных изделий, консервов и переработки кишечного сырья. Вторым этапом проекта планируется создание мощностей по переработке до 20 тонн молока в смену, строительство цеха по переработке шерсти и производству топса, а также цеха по производству мясокостной муки.