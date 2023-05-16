Глава Приамурья просит выделить 3,2 млрд рублей на строительство дороги до Свободного

Василий Орлов также попросил помочь со строительством двух путепроводов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение Минтрансу РФ выделить дополнительное финансирование в размере 3,2 млрд рублей для приведения в нормативное состояние части дороги Благовещенск - Свободный. Просьбу он высказал во вторник на встрече с главой государства.

"Особо важной для нас является опорная сеть дорог, в том числе реконструкция дороги, которая связывает областной центр и город президентского внимания Свободный. Дорога Благовещенск - Свободный протяженностью 135 км на сегодня полностью соответствует нормативу - 52% и 70 км, эту работу провели за шесть лет, но неотремонтированными остаются 65 км этой дороги. Прошу вас дать поручение Минтрансу РФ выделить дополнительное финансирование в размере 3,2 млрд рублей на период 2024-2026 годов для проведения в нормативное состояние еще 14 км этой трассы", - сказал он.

Орлов добавил, что регион готов выполнить работы опережающими темпами.

В начале текущего года в региональном правительстве сообщали, что власти Амурской области направят 7,3 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, в том числе на разрушенные участки, которые пострадали от летнего паводка в 2022 году.

Строительство путепровода

Орлов также попросил Путина дать поручение Минтрансу выделить 6,4 млрд рублей для строительства двух новых путепроводов в Приамурье.

"Есть острая необходимость в строительстве еще двух путепроводов в Завитинске и Возжаевке. Прошу вас дать поручение Минтрансу выделить в период 2024-2026 годов финансирование на строительство двух путепроводов в размере 6,4 млрд рублей", - сказал он.

В прошлом году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Амурской области заем в виде инфраструктурных облигаций на 1,7 млрд рублей для строительства в Бурейском районе путепровода через Транссиб. Отмечалось, что строительство трех путепроводов через участки Транссиба запланировано в Амурской области вблизи поселков городского типа Новобурейский, Серышево и города Завитинска.

Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах.

