В Новосибирской области планируется строительство 23 школ в ближайшие три года

Учреждения рассчитаны на 15 тыс. мест

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема нехватки мест в образовательных учреждениях, в ближайшие три года планируют построить в регионе 23 новых школы. Большинство из них будут открыты в Новосибирске и Новосибирской агломерации, где много детей учатся во вторую смену, сообщил губернатор области Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в режиме видеоконференции.

"Докладываю - 23 школы на 15 тыс. мест уже в реализации на ближайшую трехлетку, еще минимум две в проектировании и две планируем построить за счет средств крупных жилищных застройщиков", - сказал он.

В январе президент попросил Травникова в ходе встречи, которая проходила по видеосвязи, уделить особое внимание решению проблемы обучения в школах в две смены.

Ранее заместитель губернатора Сергей Нелюбов сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году запланирован ввод 14 новых школ общей мощностью более 10 тысяч новых мест. Шесть из них будут построены по концессионному соглашению. Рост числа учащихся в школах области опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. У региона есть потребность в строительстве как минимум 15 объектов на 15 тысяч мест до конца 2024 года.