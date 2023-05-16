Новосибирская область планирует отремонтировать около 40 объектов в Беловодском районе ЛНР

Программа помощи согласована на ближайшие три года и обеспечена финансированием из регионального бюджета

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новосибирская область отремонтирует порядка 40 объектов в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в режиме видеоконференции.

"К этапу 2023 года мы уже приступили, объем ремонтных работ - не меньше, чем в прошлом году, в этом году мы порядка 40 объектов обновим", - сказал Травников.

Он добавил, что программа помощи Беловодскому району ЛНР согласована на ближайшие три года и обеспечена финансированием из регионального бюджета.

Также, по словам губернатора, в подшефном районе постоянно присутствуют новосибирские врачи, педагоги и представители коммунальных служб. "Все вопросы решаем вплоть до организации возможностей купить в местных магазинах сибирские товары", - сказал Травников.

В прошлом году специалисты из Новосибирской области отремонтировали образовательные учреждения Беловодского района к началу учебного года и восстановили системы теплоснабжения к началу отопительного периода.

Беловодский район расположен на востоке ЛНР и соседствует с Ростовской областью.