Новым куратором региональной политики Росатома стала экс-глава департамента соцпроектов АП

В госкорпорации Марина Кирдакова продолжит работу по взаимодействию с региональными органами власти, местными сообществами и общественными организациями в городах присутствия Росатома

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новым куратором региональной политики Росатома назначена Марина Кирдакова, ранее возглавлявшая департамент мониторинга и анализа социальных процессов в администрации президента РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госкорпорации.

"На должность директора Департамента по взаимодействию с регионами Росатома назначена Марина Кирдакова. Марина Кирдакова имеет юридическое образование и образование в сфере государственного и муниципального управления. До работы в Росатоме она возглавляла департамент мониторинга и анализа социальных процессов в администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении. В прежней должности Кирдакова занималась, в частности, подготовкой предложений по определению приоритетных направлений госполитики по социально-экономическому развитию субъектов РФ.

В госкорпорации Марина Кирдакова продолжит работу по взаимодействию с региональными органами власти, местными сообществами и общественными организациями в городах присутствия Росатома.

Прежний куратор регионов из Росатома Андрей Полосин перешел на работу в РАНХиГС на должность проректора академии. В новой должности он будет заниматься внедрением в вузах нового курса "Основы российской государственности".