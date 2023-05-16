Глава Приамурья попросил внести проект ж/д моста в Китай в план сотрудничества двух стран

Василий Орлов отметил, что концессионер уже есть

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину внести проект железнодорожного моста в Китай в план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Соответствующую просьбу он озвучил на встрече с главой государства.

"У нас есть важный международный проект - проект строительства российско-китайского железнодорожного моста через Амур. Планируем строить его в рамках дальневосточной концессии. <…> Учитывая межрегиональное и государственное значение проекта, прошу вас дать поручение правительству РФ включить проект в план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, а также докапитализировать ВЭБ.РФ в целях его реализации", - сказал он.

Губернатор отметил, что концессионер уже есть. Строительство этого моста позволит провозить до 20 млн тонн грузов в год без дополнительной нагрузки на Транссиб и БАМ, добавил Орлов. Налоговая база ежегодно увеличится до 9 млн рублей, мост окупится быстро, сказал глава Амурской области. Основной груз, который планируется по нему перевозить, - уголь с южных месторождений.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию.