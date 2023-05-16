Новые меры поддержки овцеводства и козоводства начнут действовать для СКФО с 2024 года

Власти повысят сроки кредитования инвестиционных проектов отрасли, увеличат коэффициент выделяемых субсидий и снизят планку для получателей компенсаций на строительство откормочных и скотоводческих комплексов

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Новые меры поддержки, направленные на развитие овцеводства и козоводства, начнут действовать на Северном Кавказе с 2024 года. Власти повысят сроки кредитования инвестиционных проектов отрасли, увеличат коэффициент выделяемых субсидий и снизят планку для получателей компенсаций на строительство откормочных и скотоводческих комплексов, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин на российской выставке племенных овец и коз.

"У нас уже есть протокол поручений, и я могу вас заверить, что до конца года мы эти порядки примем, и как минимум три новые меры поддержки со следующего года начнут действовать", - сказал замминистра.

По его словам, одной из мер станет увеличение длительности срока ежегодного кредитования инвестиционных проектов для отрасли овцеводства. "До 15 лет можно будет получить льготный субсидированный кредит до 5% в рублях. Сейчас это восемь лет, то есть почти в два раза мы увеличиваем срок субсидирования, что делает более устойчивую финансовую модель и позволяет войти в этот бизнес и привлечь банковское финансирование тем, кто пока, к сожалению, этого сделать не смог", - уточнил Разин.

Кроме того, со следующего года для регионов СКФО будет повышен коэффициент компенсирующих и стимулирующих субсидий для развития производства мясной и шерстяной продукции. "Для северного Кавказа мы делаем повышающий коэффициент 1,2. То есть количество средств, которые предоставляются региону, будет на 20% увеличено со следующего года", - отметил замминистра, добавив, что третья мера коснется субсидирования капитальных затрат на создание откормочных и животноводческих комплексов.

"У нас капексы (компенсаций части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК - прим. ТАСС) имели горизонт от 10 тыс. голов <…>, то сейчас, с учетом специфики мы видим, что все-таки средние и малые хозяйства в основном сегодня занимаются этим видом бизнеса <…>. Они не могли рассчитывать на эти меры господдержки. Вот для СКФО мы снижаем планку и даем возможность получить капекс для предприятий от 3 тыс. скотомест, <…> количество потенциальных получателей у нас увеличится кратно", - сказал Разин.

Он отметил, что от результата вводимых мер на Северном Кавказе будет зависеть решение о распространении их на другие регионы.