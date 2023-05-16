В Северной Осетии введут региональный экспортный стандарт 2.0. по национальному проекту

Он поможет развить внешнеэкономическую деятельность республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Региональный экспортный стандарт 2.0. по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" введут в Северной Осетии. Он поможет развить внешнеэкономическую деятельность республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона во вторник.

"Выгодное географическое положение нашей республики дает преимущество для наращивания объемов экспорта. Для этого необходимо активное взаимодействие органов власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественных объединений и бизнес-сообщества. Региональный экспортный стандарт 2.0 представляет собой комплекс мер, направленный на активизацию экспортной деятельности. РЭЦ ( Российский экспортный центр - прим. ТАСС) имеет широкие возможности поддержки экспортеров, поэтому республиканскому Минэку необходимо детально проработать вопросы дальнейшего сотрудничества с этим государственным институтом поддержки", - сказал глава республики Сергей Меняйло.

Он поручил кабмину не дожидаться установленного федеральным центром срока - это конец 2024 года, а ускорить процесс внедрения инструментов и приступать к работе незамедлительно.

Также руководитель республики поручил экспертам разработать региональную программу по развитию экспорта, а Министерству финансов Северной Осетии решить вопрос финансирования программы в соответствии с требованиями РЭЦ.