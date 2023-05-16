СМИ: Иран и Россия могут создать энергетический консорциум

Как отметили в Тегеране, РФ и Иран играют "фундаментальную роль" в удовлетворении мировых потребностей в энергии

ТЕГЕРАН, 16 мая. /ТАСС/. Иран и Россия рассматривают возможность создания энергетического консорциума, включающего компании двух стран, для увеличения добычи нефти и газа. Об этом сообщило во вторник агентство Shana со ссылкой на советника министра нефти исламской республики Хосейна Шамели.

По информации агентства, Шамели, выступая на церемонии открытия деловой встречи между представителями иранских и российских нефтегазовых компаний в Тегеране, отметил, что РФ и Иран играют "фундаментальную роль" в удовлетворении мировых потребностей в энергии. По мнению советника министра нефти исламской республики, частный сектор двух стран может сыграть значительную роль в подготовке основы для обмена опытом в сфере образования и создания новых финансовых механизмов для ускорения развития двусторонних отношений.

17-20 мая в Тегеране пройдет Иранская международная выставка нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Iran Oil Show. Мероприятие посетит российская делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком.