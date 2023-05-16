Инвестор вложит почти 600 млн рублей в разработку и производство медизделий в Дубне

Компания "Лабиндустрия" построит на территории ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс площадью не менее 7 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Компания "Лабиндустрия" планирует разместить на территории особой экономической зоны "Дубна" производство медицинских изделий и комплектующих для клинической лабораторной диагностики, инвестиции в проект составят около 600 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"На территории ОЭЗ компания будет разрабатывать современные медицинские изделия и комплектующие для клинической лабораторной диагностики, а также внедрять эту продукцию в серийное производство. Для этого "Лабиндустрия" построит на территории ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс площадью не менее 7 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составляют свыше 583 млн рублей", - привели в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она также отметила, что на новом предприятии может быть создано более 50 рабочих мест.

В пресс-службе рассказали, что в линейке продукции компании анализаторы, составляющие базовое оснащение современных клинико-диагностических лабораторий. Ежегодно она сможет выпускать до 500 гематологических анализаторов, до 500 анализаторов мочи и до 250 биохимических анализаторов. В настоящее время компания имеет опытные образцы всех заявленных продуктов и техническую документацию на литьевые компоненты пробирок для взятия крови.