В Индии сообщили, что российские банки инвестируют рупии в гособлигации

По мнению главы Ассоциации индийских банков Сунила Мехта, это может свидетельствовать о проблемах с конвертацией рупий в рубли, что препятствует переходу Индии и России на торговлю в национальных валютах

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая. /ТАСС/. Российские банки и компании, имеющие торговый профицит с индийскими партнерами, инвестируют рупии в государственные облигации Индии. Об этом во вторник сообщает газета The Economic Times со ссылкой на главу Ассоциации индийских банков (IBA) Сунила Мехта.

"У российских банков и компаний есть излишки индийских рупий, которые они инвестируют в гособлигации Индии. Такая практика наблюдается после того, как в прошлом году индийский Центробанк разрешил инвестировать любые излишки рупий их иностранными владельцами в государственные облигации и казначейские векселя, - сказал Мехта. - Это придает ликвидность излишкам рупий".

По мнению главы IBA, рупиевые инвестиции российских финансовых организаций и компаний в облигации Индии могут свидетельствовать о проблемах с конвертацией рупий в рубли, что препятствует переходу Индии и России на торговлю в национальных валютах.

Как пишет The Economic Times, несмотря на сложности, Индия с начала текущего года осуществляет расчеты в рупиях с Россией за торговые сделки, не связанные с покупкой нефти.

По сообщениям местных СМИ, Индия и Россия продолжают переговоры о ведении двусторонней торговли в индийских рупиях в условиях антироссийских западных санкций. К настоящему времени российские банки открыли 10-11 счетов в индийской валюте в банках Индии для торговых расчетов в рупиях. Министерство торговли и промышленности Индии заявило, что республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.