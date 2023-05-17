Захарова заявила, что отхода от позиций РФ по соблюдению условий зерновой сделки не будет

Официальный представитель МИД России отметила, что соглашение - это "не история про то, что одна страна или группа стран реализует свои интересы, а другие должны ожидать какой-то своей очереди"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Безусловно, те решения, которые будут приняты, будут разъяснены и так далее, но самое главное, не предвосхищая события, я вам могу сказать, что все о чем говорило российское руководство, министр иностранных дел Российской Федерации о том, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов, это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Но каково оно будет, еще раз, давайте дадим нашим экспертам доработать", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности продления сделки.

"Но никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон, никакого отхода от этих позиций не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки. Это не история про то, что одна страна или группа стран реализует свои интересы, а другие должны ожидать какой-то своей очереди", - отметила Захарова.