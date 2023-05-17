Правительство выделит 4 млрд рублей экспортерам АПК

В общей сложности за 2023 год на поддержку агропромышленного комплекса из средств федерального бюджета будет направлено 11 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти дополнительно выделят 4 млрд рублей экспортерам агропромышленного комплекса (АПК) на субсидирование затрат при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минсельхоза в ответ на обращение "Опоры России".

Суммарно за 2023 год из средств федерального бюджета на поддержку АПК будет направлено 11 млрд рублей, отмечает газета, ссылаясь на пресс-службу Минсельхоза.

"Известия" напомнили, что в начале мая "Опора России" направила в ведомство письмо с просьбой инициировать выделение дополнительных 6 млрд рублей на эти цели. В нем отмечалось, что объем помощи на 2023 год в размере 7 млрд рублей был исчерпан уже в конце марта.

В письме также говорится, что конкуренция со странами Азии затруднительна из-за возмещения их экспортерам со стороны государств практически 100% затрат на транспортировку. Роль РФ на мировых рынках продовольственных товаров могла бы усилиться при компенсации логистических издержек в рамках действующих мер, добавляет газета.